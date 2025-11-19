Защитник «Флуминенсе» Тьягу Силва может перейти в «Милан». Об этом сообщает Globo.

Тьягу Силва globallookpress.com

Стало известно, что Тьягу Силва хочет быть поближе к своей семье, которая живет в Англии. Защитник покинет «Флуминенсе» в конце этого года даже несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до лета 2026-го года.

Тьягу Силва рассчитывает получить предложение от «Милана», в котором планирует завершить карьеру футболиста. В планы бразильца входит тренерская карьеру через 3 года.

В 2025-м году Тьягу Силва провел за «Флуминенсе» 22 матча в рамках чемпионата Бразилии и забил 1 гол.