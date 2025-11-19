Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич критически оценил решение клуба о продаже полузащитника Скотта Мактоминея в «Наполи».
Считаю, что Манчестер Юнайтед совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея. Сегодня сложно найти замену такому игроку. Скотт — умный парень«, — приводит слова Матича Mirror.
Мактоминей перешел в "Наполи" летом 2024 года за 32 миллиона евро и помог клубу стать чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.