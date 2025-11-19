Мактоминей перешел в "Наполи" летом 2024 года за 32 миллиона евро и помог клубу стать чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.​

Считаю, что Манчестер Юнайтед совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея. Сегодня сложно найти замену такому игроку. Скотт — умный парень«﻿, — приводит слова Матича Mirror.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» ﻿ Неманья Матич критически оценил решение клуба о продаже полузащитника Скотта Мактоминея ﻿ в «Наполи» .

Футбол•Сегодня 14:42 Риск и потери: Собослаи, Доннарумма и другие звезды — кто уже вылетел, а кто еще борется за ЧМ‑2026

Футбол•Сегодня 11:18 Как использовать Беллингема, стоит ли вернуть Трента? И еще четыре вопроса для Тухеля перед ЧМ-2026

Футбол•Вчера 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы

Футбол•Вчера 15:32 Франция, Испания… Норвегия? Топ‑10 ранних фаворитов ЧМ‑2026

Футбол•Вчера 12:58 Кастинг почти завершен: Месси, Мбаппе, Холанн и еще девять звезд, которых мы увидим на ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:49 Мистика, бюрократия и провал: почему Нигерия опять пропустит ЧМ

Футбол•Сегодня 11:27 Не опять, а снова: в РПЛ хотят ввести лимит на иностранных тренеров

Футбол•Вчера 07:01 Дежавю: Карпин ушёл из «Динамо», чтобы «сосредоточиться на сборной»

Футбол•Вчера 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Футбол•17/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 11 — 17 ноября

Выбор читателей

Футбол•17/11/2025 02:36 Италия отправляется в стыки после домашнего разгрома: Норвегия завершила идеальный отбор на ЧМ

Футбол•15/11/2025 20:25 Серия Карпина прервалась в Сочи: ошибки обороны утопили сборную России в матче с Чили

Бои•16/11/2025 10:12 Без шансов для Маддалены. Махачев смял австралийца и стал двойным чемпионом UFC

Футбол•13/11/2025 19:21 Отставка Станковича в «Спартаке»: Кечинов не ожидал увольнения, Харлачев ждет очередного иностранца

Футбол•14/11/2025 19:08 Главная загадка Англии: почему Фоден не может играть за сборную так же, как за «Ман Сити»

Самое интересное

Футбол•20/10/2025 12:44 Райан Витор: как 19‑летний талант «Васко да Гама» стал целью топ‑клубов Европы

Футбол•18/10/2025 16:24 Гехи, Пакета, Уортон и еще семь «жирных» целей для «Большой шестерки» АПЛ

Футбол•18/10/2025 12:57 Мадридский тупик: Эндрику пора спасать карьеру — или будет поздно

Футбол•18/10/2025 08:19 Не «Спартаком» единым: какие команды называют «народными»?