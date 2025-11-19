Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»﻿ Неманья Матич критически оценил решение клуба о продаже полузащитника Скотта Мактоминея﻿ в «Наполи».

Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей globallookpress.com

Считаю, что Манчестер Юнайтед совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея.  Сегодня сложно найти замену такому игроку.  Скотт — умный парень«﻿, — приводит слова Матича Mirror.

Мактоминей перешел в "Наполи" летом 2024 года за 32 миллиона евро и помог клубу стать чемпионом Италии.  В нынешнем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.​