Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о назначении Ролана Гусева на пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Полностью поддерживаю решение до зимы дать поруководить командой Ролану Гусеву. Он уже весной доказал, что может на короткой дистанции эмоционально взбодрить команду. Сколько тогда не могли обыграть "Спартак"? А он пришёл и сразу дал результат в главном дерби. В последнем матче года, кстати, снова сразится с красно-белыми. Интересно, удастся ли повторить этот трюк.

Но сначала надо пройти неуступчивую "Махачкалу", с которой при Карпине провели худший матч в первом круге. Думаю, Гусев сможет подобрать нужные слова, и мы уже в это воскресенье увидим на поле совсем другое "Динамо". А там, может, и увидим его во главе команды уже без приставки и. о. » — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Ранее «Динамо» объявило об уходе с поста наставника Валерия Карпина. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.