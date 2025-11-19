Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Валерия Карпина с поста наставника московского клуба.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Конечно, был удивлён уходом Карпина из "Динамо". Обычно тренеры сами не уходят — их увольняют. Удивлён этому, потому что ушёл сейчас, а не в зимнюю паузу. Можно было к чему-то придраться после плохих результатов "Динамо" и сборной России в последних матчах. Но Карпин не из тех тренеров, кто сдаётся, а тут был прилично удивлён», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности наставника команды стал Ролан Гусев.