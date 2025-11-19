Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» пройдет на домашней арене сине-гранатовых «Камп Ноу». Поединок состоится 9 декабря.
«Каталонская "Барселона" сообщает, что матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским "Айнтрахтом" состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе "Камп Ноу".
Клуб рад возможности вернуться к соревнованиям на своём стадионе и продолжить продвижение проекта комплексной трансформации реконструированной арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны».
В конце июня сине-гранатовые официально объявили, что вернутся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года.