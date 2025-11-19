Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги 1-го года работы в английском клубе.

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Мой первый год в клубе?  Я многому научился.  Думаю, стал лучше как тренер.

Готов к настоящему и будущему.  Это был действительно трудный путь, но теперь я понимаю, что это было необходимо», — сказал Аморим в видео на You-Tube-канале Stan Sport.

Напомним, что наставник возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024-го года.  В нынешнем сезоне «манкунианцы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.