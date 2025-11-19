Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги 1-го года работы в английском клубе.

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Мой первый год в клубе? Я многому научился. Думаю, стал лучше как тренер.

Готов к настоящему и будущему. Это был действительно трудный путь, но теперь я понимаю, что это было необходимо», — сказал Аморим в видео на You-Tube-канале Stan Sport.

Напомним, что наставник возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024-го года. В нынешнем сезоне «манкунианцы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.