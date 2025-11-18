Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой КНДР, сообщает пресс-служба национальной команды.

Женская сборная России по футболу globallookpress.com

Игры пройдут 27 и 30 ноября. Начало матчей — в 10.00 по московскому времени. Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря.﻿

Сборная КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и является трехкратным чемпионом Азии. В последний раз команды встречались летом 2024 года в Москве: тогда первая игра закончилась поражением России, а второй матч завершился вничью.