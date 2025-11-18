Клубы АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» проявляют интерес к атакующему полузащитнику итальянского «Милана» Кристиану Пулишичу, сообщает CaughtOffside со ссылкой на Calciomercato.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

На фоне сообщений об их заинтересованности, футболист решил отложить переговоры о продлении контракта с миланским клубом. Источники сообщают, что Пулишич хочет дождаться, пока «Милан» гарантирует себе место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, прежде чем обсуждать новое соглашение.﻿

27-летний американец перешел в «Милан» из «Челси» в 2023 году. Текущий контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления на год. В сезоне 2024/2025 Пулишич сыграл 50 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.