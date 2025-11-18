Чем закончится встреча азиатской и южноамериканской команд?

Во вторник, 18 ноября, сборная Японии примет в товарищеском матче сборною Боливии. Следить за ходом встречи можно нашей онлайн-трансляции

15' Темп игры средний, сборная Боливии планомерно развивает свою позиционную атаку.

12' Быстрая атака сборной Японии, Минамино простреливал с левого фланга атаки в штрафную гостей, но первым на мяче оказался защитник Боливии.

11' Позиционная атака Боливии, но до угроз дело не дошло.

10' Мало что получается у сборной Боливии в атаке пока.

07' Продолжают атаковать футболисты сборной Японии, угловой заработали хозяева.

05' Гоооол! 1:0. Камада приняв мяч на линии штрафной площади Боливии, с левой ноги с отскока от газона послал мяч в дальний угол ворот гостей, не дотянулся в прыжке вратарь Вискарра.

04' Территориально преимущество у японцев, вынуждены южноамериканцы обороняться.

02' Убежал один на один с вратарем Боливии нападающий сборной Японии Огава, но переиграть Вискарру не смог.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Японии.

13:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

13:05 В Токио облачно с прояснениями, осадков не ожидается. На термометре 12 градусов.

12:55 Матч пройдет на «Олимпийском» стадионе в Токио, вмещающем 80 016 зрителей.

Стартовые составы команд

Япония: Хайякава (1), Сугавара (2), Танигучи (3), Итакура (4), Эндо (6), Минамино (8), Маеда (11), Камада (15), Огава (19), Кубо (20), Секо (22).

Боливия: Вискарра (23), Арройо (2), Медина (3), Торрес (4), Куэлльяр (6), Терсерос (7), Монтейро (9), Нава (11), Вилламил (15), Вака (16), Фернандес (17).