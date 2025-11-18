«Брайтон» может подписать нападающего «Реала» Гонсало Гарсию на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.

Гонсало Гарсия — нападающий «Реала» globallookpress.com

Стало известно, что «чайки» являются основным кандидатом на аренду Гонсало Гарсии, если «сливочные» решат отдать игрока в другой клуб для того, чтобы футболист получил больше игрового времени.

Летом 2025-го года «Лидс» и «Сандерленд» претендовали на подписание Гонсало Гарсии, но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Реал» 9 матчей во всех турнирах и отметился 1-й результативной передачей.