Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал серию из семи матчей без побед, которую переживает команда.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное — реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие»,﻿ — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Сейчас «Ахмат» не может выиграть уже семь игр подряд во всех турнирах, в этих матчах команда потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.

Последняя победа грозненцев датируется 27 сентября. В ближайшем туре, 22 ноября, «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином» в 16-м туре Российской Премьер-лиги.