Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил калининградскую «Балтику» как главную сенсацию первого круга текущего сезона Российской Премьер-лиги.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Надо отметить Балтику. Команда показывает очень хороший результат и качество игры. Команда только вышла из Первой лиги в РПЛ. Это открытие. Если сохранят результаты до конца сезона, могут попасть в призовую тройку. Сейчас будет пауза, можно хорошо подготовиться»﻿, — сказал Газзаев в беседе с «Чемпионатом».

На данный момент «Балтика» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе семь побед, семь ничьих и одно поражение в 15 матчах.

Команда демонстрирует надежную защиту, пропустив всего семь мячей, и достаточно эффективную атаку с 21 забитым голом.​