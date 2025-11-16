16 ноября сборная Португалии в Порту примет команду Армении в рамках квалификации чемпионата мира. Матч состоится на «Драгау» в 17:00 мск.
В группе F португальцы являются лидерами, несмотря на поражение от Ирландии (0:2) в прошлом туре, которое стало лишь первым для хозяев в этой квалификации. В последнем туре Португалия опережает Венгрию на 2 очка в борьбе за первое место и для спокойствия ей сегодня необходимо побеждать.
Армении уже ничего не светит. Единственной задачей гостей может стать максимально достойная игра против топового соперника, от которого они получили 5 мячей в первом круге соревнования.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.05 и 36.0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Португалия — Армения смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.