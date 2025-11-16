18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно временно прекратил тренировки из-за серьезной травмы — пубалгии, хронической боли в паховой области и нижней части живота.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Как отмечает Marca, быстрое восстановление в его случае маловероятно, и для выздоровления потребуется значительное время, отдых и грамотная реабилитация. По результатам обследования, проведенного медицинской службой «Реала», диагноз пубалгия подтвердился, и клуб внимательно следит за состоянием молодого футболиста.

Мастантуоно присоединился к мадридцам в августе 2025 года, за переход из аргентинского «Ривер Плейт» клуб заплатил 45 миллионов евро. За этот период хавбек сыграл 12 матчей в «Реале», отметившись одним голом и одной результативной передачей.