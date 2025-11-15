В субботу, 15 ноября, сборная России в товарищеском матче примет сборную Чили. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:55 В Сочи ясно, осадков не ожидается. На термометре 14 градусов.

17:50 Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем 47 659 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Стартовые составы команд

Стартовый состав сборной России Телеграм сборной России по футболу

Россия: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.

Чили: Вигуру, Ормасабаль, Роман, Марипан, Кушчевич, Суасо, Эчеверрия, Писарро, Альтамирано, Осорио, Тапия.

Россия

Российская «националка» с 2022 года не участвует в официальных соревнованиях и проводит исключительно товарищеские матчи. Россия за это время проиграла лишь один матч и сейчас имеет внушительную серию без поражений. В ноябре главная команда России сыграла вничью с Перу (1:1). До этого же россияне смогли переиграть Боливию (3:0) и Иран (2:1). В сентябре же сборная России смогла разгромить Катар (4:1), но расписала мировую с Иорданией (0:0).

Чили

Чилийская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира и даже не имела для этого шансов. Чилийцы смогли набрать всего 11 зачетных баллов и финишировали на последнем месте в квалификации Латинской Америки. За 18 матчей главная команда Чили смогла забить всего девять мячей, а пропустила целых 27. В октябре сборная Чили провела один матч, в котором смогла победить Перу (2:1). До этого же «красные» в квалификации ЧМ-2026 сыграли вничью с Уругваем (0:0), но проиграли Бразилии (0:3), Боливии (0:2) и Аргентине (0:1).

Сборная Чили сейчас идет на 56-й строчке в мировом рейтинге национальных команд. Безусловно, команда является серьезным соперником, но все же это худший, как показал отбор на ЧМ, коллектив Латинской Америки. Последний раз чилийцы играли на чемпионате мира в 2014 году и с тех пор команда явно ослабла и особо ни на что в последнее время не претендует.

Личные встречи

Единственная встреча между командами состоялась в 2017 году, тогда в товарищеском матче соперники разошлись миром 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00