Россияне снова пропустят, но победят

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Россия и Чили. Начало встречи — в 18:00 мск.

Россия

Турнирное положение: российская «националка» с 2022 года не участвует в официальных соревнованиях и проводит исключительно товарищеские матчи.

Россия за это время проиграла лишь один матч и сейчас имеет внушительную серию без поражений.

Последние матчи: в ноябре главная команда России сыграла вничью с Перу (1:1). До этого же россияне смогли переиграть Боливию (3:0) и Иран (2:1).

В сентябре же сборная России смогла разгромить Катар (4:1), но расписала мировую с Иорданией (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: чилийская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира и даже не имела для этого шансов.

Чилийцы смогли набрать всего 11 зачетных баллов и финишировали на последнем месте в квалификации Латинской Америки.

За 18 матчей главная команда Чили смогла забить всего девять мячей, а пропустила целых 27.

Последние матчи: в октябре сборная Чили провела один матч, в котором смогла победить Перу (2:1).

До этого же «красные» в квалификации ЧМ-2026 сыграли вничью с Уругваем (0:0), но проиграли Бразилии (0:3), Боливии (0:2) и Аргентине (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сборная Чили сейчас идет на 56-й строчке в мировом рейтинге национальных команд. Безусловно, команда является серьезным соперником, но все же это худший, как показал отбор на ЧМ, коллектив Латинской Америки.

Последний раз чилийцы играли на чемпионате мира в 2014 году и с тех пор команда явно ослабла и особо ни на что в последнее время не претендует.

Статистика для ставок

Россия не проигрывает на протяжении 18 матчей

Чили выиграл 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче в 2017 году Россия и Чили сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.80, а победа Чили — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: обе команды небезгрешны в обороне, поэтому вполне могут забить друг другу.

2.00 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Россия — Чили позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: россияне все же сильнее чилийцев и должны в родных стенах побеждать.

2.10 победа России с форой-1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Россия — Чили позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: победа России с форой-1 за 2.10.