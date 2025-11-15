Нападающий Килиан Мбаппе рассказал о своей цели в составе сборной Франции на ближайший сезон.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Цель — не выйти в полуфинал. Цель — выиграть чемпионат мира. Чемпионат мира — мечта каждого. Все 48 команд приезжают, чтобы победить... Если мы вылетим в полуфинале, то нельзя будет говорить, что цель достигнута», — цитирует RMC 26-летнего форварда.

Франция обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026, заняв первое место в группе D. Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, и серебряным призером в 2022-м. Всего за сборную Франции провел 94 матча и забил 55 мячей.