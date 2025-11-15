Сборная Бельгии в матче против Казахстана может оформить прямое попадание на Чемпионат Мира-2026. Команда Руди Гарсии возглавляет группу J с 14 очками после шести матчей и опережает Северную Македонию на одно очко при игре в запасе. Победа в столице Казахстана сделает «красных дьяволов» недосягаемыми для преследователей и официально отправит их в Северную Америку. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+4' Перерыв! Казахстан сенсационно обыгрывает Бельгию после первого тайма, отдыхаем 15 минут!

45+2' И снова хорош Анарбеков! Кастань бил с угла вратарской, среагировал кипер на линии!

45' Добавлено 2 минуты.

45' Анарбеков отражает удар Де Кетеларе! Из штрафной с левой ноги бил бельгиец, на месте кипер.

43' Кенжебек ворвался в штрафную с левого фланга, но не нашёл места для удара с правой, в итоге отправил мяч в руки Селу левой ногой.

42' Смог продолжить игру казахский футболист, замена не нужна.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 21 Владение мячом 79 2 Угловые удары 5 7 Фолы 0

41' На газоне Кенжебек, нужна помощь врачей ему после удара по лицу.

40' Жёлтую карточку за отмашку получил Онана. Локтем по лицу попал Кенжебеку.

39' Сейс перехватил заброс на Чеснокова, скинул мяч вратарю.

37' Доку прорвался по левому флангу и навесил — Раскин головой отправил мяч мимо.

36' Анарбеков слегка запаниковал на выходе, но всё-таки выбил мяч кулаками после скидки Ванакена.

34' Самородов вошёл в штрафную и пробил с правой ноги, Сейс заблокировал.

32' Мощно бил Сатпаев из-за штрафной, мяч ушёл на угловой от защитника.

31' Сейс не успел к мячу после заброса на дальнюю штангу, отправил мяч за лицевую.

29' Жёлтую карточку получил Тапалов, сбил Доку в центре поля.

27' Ванакен в касание пробил с линии штрафной – выше ворот.

25' Кенжебек немного не попал в дальнюю девятку! С левого фланга смещался 7-й номер, не успели накрыть защитники.

24' Алип головой вынес мяч из вратарской, опасно навешивал Де Кетеларе.

23' Снова тащит Анарбеков! Троссард бил из отличной позиции в штрафной, спас вратарь!

21' Доку сквозь двух защитников пытался пройти – не вышло, Анарбеков накрыл мяч.

20' Анарбеков тащит удар Ванакена! Здорово подстроился бельгиец и в ближний угол пробил.

19' Сатпаев пытался обыграть Кастаня на левом фланге, но сам в итоге упустил мяч в аут.

17' Онана пробил выше ворот из-за штрафной.

16' Не смог обработать мяч Кастань после длинной передачи Онаны.

14' Опасно навесил Троссард со штрафного, Де Кетеларе пытался скинуть под удар — но справились защитники хозяев.

13' Касым в подкате вынес мяч из штрафной! Не дал Сейсу принять передачу.

11' Чесноков навесил с правого фланга, Де Винтер скинул Селсу, тот забрал мяч.

09' ГООООООООООООООЛ! Впереди Казахстан! Сатпаев перехватил мяч после ошибки Теате, протащил мяч в штрафную и с левой пробил в ближний угол! 1:0!

08' Кенжебек здорово пробил с правой после смещения, Селс вытащил!

07' Селс хорошо сыграл на выходе, не дал сыграть сопернику.

06' А теперь и хоязева заработали угловой, Селс ошибся в розыгрыше.

06' Не получилась подача у Троссарда, в сторону Онаны пытался направить мяч.

05' Самородов в падении достал мяч после навеса со штрафного и вынес на угловой.

04' Кастань заработал штрафной на половине поля соперника, шанс со стандарта у гостей.

03' Бельгийцы активно владеют мячом на старте, ищут момент в позиционной атаке.

01' Бельгия начала с центра поля, поехали!

До матча

16:50 На «Астана Арене» ожидается около 0 градусов и переменная облачность, при влажности 61% и ветре около 11 км/ч, а качество газона, по информации УЕФА, оценивается как отличное.

16:30 Судейская бригада матча: Донатас Румшас (главный), Александрас Радюс и Довидас Сужедялис (ассистенты), Робертас Валиконис (четвёртый), Йероен Мансхот (ВАР), Донатас Шименас (АВАР).

16:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Казахстан: Анарбеков, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Оразов, Тапалов, Чесноков, Самородов, Кенжебек, Сатпаев.

Бельгия: Селс, Сейс, Де Винтер, Теате, Кастань, Онана, Раскин, Ванакен, Де Кетеларе, Троссард, Доку.

Казахстан

Хозяева поля уже потеряли шансы на выход из группы, но матч с Бельгией остаётся важным с точки зрения престижа. Под руководством Талгата Байсуфинова команда пытается стабилизировать игру и избежать повторения сентябрьского разгрома (0:6 в Брюсселе). В последнем туре Казахстан сумел удивить, сыграв вничью 1:1 в Скопье с Северной Македонией — результат, который показал, что у «ястребов» всё ещё есть характер.

Байсуфинов не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Александра Заруцкого и хавбека Бахтиёра Зайнутдинова, однако капитан Нуралы Алип и молодой нападающий Дастан Сатпаев готовы вести команду вперёд. Домашний матч при заполненной «Астана Арене» — шанс для сборной Казахстана показать организованную оборонительную игру и попытаться зацепить очки против фаворита.

Бельгия

Для команды Руди Гарсии эта поездка — решающий шаг к финальной стадии турнира. Бельгийцы идут без поражений, выиграв четыре из пяти последних матчей и забив 21 мяч при одном пропущенном. Тем не менее, кадровые потери остаются значительными. Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку не сыграют из-за травм, а Тибо Куртуа выбыл с повреждением приводящей мышцы. Его заменит Матц Селс, в обороне отсутствует дисквалифицированный Тома Мёнье.

Но даже такая глубина состава позволяет Гарсии сохранять уверенность. В атаке вероятно появление Леандро Троссара или дебютанта Ромео Вермана, а в центре поля вновь сыграет капитан Юри Тилеманс, который предупредил партнёров о недопустимости недооценки соперника: «Все думают, что мы выиграем легко, но футбол так не работает».

Бельгия не проигрывает уже семь матчей подряд и может завершить квалификацию досрочно, не дожидаясь домашней игры с Лихтенштейном.

