прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.35

Казахстан встретится с Бельгией в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа J). Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 17:00 по мск.

Казахстан

Турнирное положение: Сборная уже точно не сможет пробиться в основной этап ЧМ-2026. Казахстан сыграет против Бельгии свой последний матч в квалификации.

После 7-и туров сборная набрала 7 баллов, занимая предпоследнее 4-е место в группе J. Казахстан отстает от 2-й позиции на 6 пунктов перед последней встречей. Национальная команда потеряла теоретические шансы на выход в основной этап мундиаля.

Последние матчи: В прошлом поединке Казахстан сыграл вничью с Северной Македонией со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 74-й минуте. Матчем ранее сборная разгромила Лихтенштейн (4:0).

До этого у Казахстана была серия из 3-х поражений подряд. За этот отрезок сборная проигрывала Бельгии со счетом 0:6, Уэльсу (0:1) и Северной Македонией (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: В последних встречах Казахстан начал набирать ход, но уже слишком поздно. В предстоящем поединке сборная будет мотивирована хлопнуть дверью.

В ключевых встречах у Казахстана были большие проблемы с результативностью, а в последних матчах сборная стала забивать. Получится ли у казахстанских игроков взломать оборону Бельгии? Большой вопрос...

Бельгия

Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе с 14-ю очками в активе после 6-и туров. Бельгия борется с Северной Македонией за лидерство.

Стоит отметить, что если сборная обыграет Казахстан в предстоящем матче, то точно гарантирует себе 1-е место в группе, а это будет означать прямой проход в основной этапе мундиаля.

Последние матчи: В прошлом поединке Бельгия одолела Уэльс в гостях со счетом 4:2, а до этого сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

За 6 матчей в рамках квалификации ЧМ-2026 Бельгия ни разу не проиграла, 4 раза победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок сборная сумела забить 21 гол при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Предстоящий матч против Казахстана является ключевым для Бельгии. Все просто — если бельгийцы побеждают, то гарантированно едут на ЧМ-2026.

В квалификации у сборной лидерские качества проявляет полузащитник Кевин Де Брейне, который занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров. Футболист забил 6 голов и сделал голевую передачу в 6-и встречах.

Статистика для ставок

Казахстан не проиграл ни одного матча из последних 2-х (1 победа и 1 ничья)

Бельгия не проиграла ни одной встречи в 6-и матчах квалификации (4 победы и 2 ничьих)

Бельгия непременно обыгрывала Казахстан в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.18, победа Казахстана — 15.00, ничья — за 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.80 соответственно.

Прогноз: Бельгия сделает все возможное для победы, ведь именно виктория в предстоящей встрече выведет их на мундиаль.

2.35 Победа Бельгии с форой (-2.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Казахстан — Бельгия принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа Бельгии с форой (-2.5) за 2.35.

Прогноз: Ключевые голы Бельгия забьет во 2-м тайме.

1.98 Индивидуальный тотал Бельгии 1.5 больше во 2-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Казахстан — Бельгия принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1.5 больше во 2-м тайме за 1.98.