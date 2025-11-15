Заслуженный тренер России Борис Игнатьев считает, что московскому «Спартаку» пора обратить взор на отечественного специалиста.

Борис Игнатьев globallookpress.com

«В "Спартаке" на посту главного тренера я хотел бы видеть россиянина, который знает природу предыдущих побед, когда во главе стояли Бесков, Романцев. Когда была комбинационная игра, в ту команду влюблена большая армия болельщиков. Хочется, чтобы она возродилась и радовала не только результатом, но и качеством игры.

Фамилии называть неправильно. Романцев тоже родился не сразу гением, ему помогали формировать тренерское мастерство, он подхватил направление Бескова. Хотелось бы такого человека, кто сделал бы из "Спартака" настоящую народную команду», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

После увольнения Деяна Станковича красно-белых будет временно возглавлять Вадим Романов. Последним российским тренером в «Спартаке» был Олег Кононов, покинувший свой пост в сентябре 2019 года.