Испания на выезде в Тбилиси может оформить выход на Чемпионат Мира-2026. У команды Луиса де ла Фуэнте четыре победы подряд, 15 забитых мячей и ноль пропущенных. Победа над Грузией практически гарантирует первое место в группе E благодаря огромной разнице мячей, а значит — ранний билет в Северную Америку. Для Грузии остаётся лишь математическая надежда. Чтобы попасть в стыки, нужно совершить чудо — обыграть Испанию и Болгарию и ждать двух поражений Турции. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

15' Пока что уверенно контролирует игру Испания, не дают даже перейти половину поля соперникам.

12' Чуть сами себе не привезли хозяева, но Ферран не сумел воспользоваться моментом, далеко отпустил мяч.

11' ГООООООООООЛ! Впереди Испания! Оярсабаль уверенно пробил в правый угол, Мамардашвили прыгнул в другую сторону. 0:1!

10' Пенальти в ворота Грузии назначен! В руку защитнику попал мяч после прострела Феррана.

10' Арбитр идёт смотреть ВАР, в руку кому-то из защитников Грузии попал мяч в предыдущем эпизоде!

09' Оярсабаль с линии штрафной пробил по воротам — мимо.

08' Не смог замкнуть прострел с фланга Ферран! Параллельно воротам пробил испанец.

07' Мерино сфолил в прессинге.

05' Хвича в одиночку пытался вырваться в контратаку, остановили его.

03' Неудачно навесил Баэна, на границе штрафной перехватил мяч защитник.

02' Угловой заработали гости в первой же атаке.

01' Испания начала с центра, поехали!

До матча

19:55 Погода в Тбилиси: пасмурная, +9°, влажность 92% и небольшой ветер; как сообщает УЕФА на своём сайте, состояние газона отличное.

19:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Бенуа Бастьен (Франция); ассистенты — Ишам Закрани (Франция), Орельен Бертёмьё (Франция); ВАР — Маттьё Вернис (Франция), ассистент ВАР — Натан Вербумен (Бельгия); четвёртый арбитр — Ромен Лиссорг (Франция).

19:05 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Грузия: Мамардашвили, Гочолейшвили, Лочошвили, Гогличидзе, Мамучашвили, Табатадзе, Меквабишвили, Китеишвили, Давиташвили, Зивзивадзе, Кварацхелия.

Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Педро Порро, Фабиан Руис, Субименди, Мерино, Алекс Баэна, Оярсабаль, Ферран Торрес.

Грузия

Сборная Грузии подходит к матчу в сложной турнирной ситуации — три очка в четырёх встречах и единственная победа над Болгарией оставляют минимальные шансы на вторую позицию. При этом команда Вилли Саньоля не выглядит безнадёжно, игра Грузии строится на энергичном прессинге, вертикальных атаках и индивидуальном мастерстве лидеров. Хвича Кварацхелия остаётся главной надеждой хозяев, от его действий на фланге зависит способность команды создавать моменты и удерживать мяч под давлением более сильного соперника.

Проблемой остаются потери в составе. Жорж Микаутадзе, один из самых результативных грузинских форвардов, пропускает матч из-за травмы — это значительно снижает остроту в атаке. Из-за повреждения отсутствует и Отар Какобадзе, важный игрок на правом фланге. Поэтому Саньоль, вероятно, сделает ставку на более прямолинейные атаки. В воротах ожидается Георгий Мамардашвили — один из лучших грузинских игроков последних лет, который отразил пенальти в предыдущей встрече со сборной Испании.

С учётом турнирной ситуации грузины наверняка сыграют максимально дисциплинированно и прагматично, пытаясь использовать преимущество домашнего стадиона и редкие возможности в переходных фазах.

Испания

Сборная Испании проводит один из самых убедительных отборочных циклов среди европейских команд. Четыре победы, абсолютная надёжность в обороне и стабильный контроль всех матчей. Осенью «Ла Роха» уже обыграла Грузию 2:0 и Болгарию 4:0, не позволив соперникам даже приблизиться к своему уровню.

Кадровая ситуация остаётся непростой, но далеко не критичной. Из-за травм вне заявки Ламин Ямаль, Родри, Педри и Нико Уильямс — важные игроки для баланса и динамики. Ожидается, что впереди сыграют Ферран Торрес, Микель Оярсабаль и Алекс Баэна, а центр поля сформируют Микель Мерино, Мартин Субименди и Фабиан Руис.

Защита также впечатляет. Четыре матча без пропущенных — показатель стабильности и чёткости структуры. На фоне серьёзных проблем у Грузии в атаке Испания выглядит явным фаворитом и наверняка будет доминировать с первых минут, стремясь снять все вопросы о выходе на Чемпионат Мира уже в Тбилиси.

