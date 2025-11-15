прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.16

15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Грузия и Испания. Начало встречи — в 20:00 мск.

Грузия

Турнирное положение: грузины уже лишились шансов на попадание на чемпионат мира и последние игры станут для них формальностью.

Главная команда Грузии в настоящий момент имеет в своем активе три очка и занимает третье место в своей группе.

За четыре матча «крестоносцы» забили всего шесть мячей, а пропустили целых девять.

Последние матчи: в прошлом месяце Грузия уступила Турции (1:4) и Испании (0:2).

До этого же грузинская сборная разгромила Болгарию (3:0), но проиграла Турции (2:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля неудачно выступили в нынешнем отборе, поэтому и лишились шансов на то, чтобы пробиться на главный турнир четырехлетия.

Сборная Грузии еще ни разу не принимала участие в чемпионатах мира, а вот на Евро команда выступила в 2022 году.

Испания

Турнирное положение: испанская национальная команда идет без потерь и имеет отличные шансы пробиться на чемпионат мира напрямую.

«Красная фурия» смогла набрать 12 очков из 12 возможных и идет на первой строчке в своем квартете.

За четыре матча испанцы забили целых 15 мячей, а вот свои ворота оставили в неприкосновенности.

Последние матчи: в октябре главная команда Испании разобралась с Грузией (2:0) и Болгарией (4:0).

В сентябре же сборная Испании также разгромила Турцию (6:0) и Болгарию (3:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте с вероятностью в 99 процентов поедут на чемпионат мира напрямую. Для другого поворота событий должны произойти невероятные стечения обстоятельств.

Сборная Испании не пропускает чемпионаты мира с 1978 года. Команда смогла один раз победить на чемпионате мира и четыре раза на чемпионате Европы, выиграв последний в 2024 году.

Статистика для ставок

Испания выиграла 4 последних матча

Грузия проиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Испания победила Грузию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.80, а победа Грузии — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.43.

Прогноз: Испания намного сильнее Грузии, поэтому вполне может добыть уверенную победу.

2.16 победа Испании с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Грузия — Испания позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: победа Испании с форой-2 за 2.16.

Прогноз: поединок вполне может получиться результативным и команды могут пробить тотал.

2.26 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Грузия — Испания принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.26.