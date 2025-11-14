В матче девятого тура квалификации чемпионата мира сборная Италии на выезде дожала команду Молдовы — 2:0.
В самой концовке встречи отличиться смогли Джанлука Манчини и Франческо Эспозито.
Результат матча
МолдоваКишинёв0:2ИталияРим
0:1 Джанлука Манчини 88' 0:2 Франческо Пио Эспозито 90+2'
Молдова: Иоан-Кэлин Ревенко, Михаил Штефан, Артур Крэчун, Даниэль Думбравану, Олег Рябчук (Stefan Bitca 55'), Серджиу Перчун (Виктор Богачук 61'), Вадим Раца (Stefan Bodisteanu 75'), Артур Ионицэ, Вирджилиу Постолаки (Виталие Домашкан 55'), Йон Николэеску (Vladimir Fratea 75'), Andriy Kozhukhar
Италия: Гульельмо Викарио, Андреа Камбьязо (Маттео Политано 75'), Алессандро Буонджорно, Джанлука Манчини, Рауль Белланова, Маттиа Цаканьи (Давиде Фраттези 82'), Сандро Тонали, Бриан Кристанте, Джанлука Скамакка (Матео Ретеги 65'), Риккардо Орсолини (Федерико Димарко 75'), Джакомо Распадори (Франческо Пио Эспозито 65')
Жёлтые карточки: Даниэль Думбравану 2' (Молдова), Иоан-Кэлин Ревенко 28' (Молдова), Михаил Штефан 90+5' (Молдова)
У Италии теперь стало 18 очков и второе место в своей группе. Она на три очка отстает от первой Норвегии перед последней игрой. Молдова (1) — последняя.