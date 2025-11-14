У Италии теперь стало 18 очков и второе место в своей группе. Она на три очка отстает от первой Норвегии перед последней игрой. Молдова (1) — последняя.

В самой концовке встречи отличиться смогли Джанлука Манчини и Франческо Эспозито .

В матче девятого тура квалификации чемпионата мира сборная Италии на выезде дожала команду Молдовы — 2:0.

