Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в национальной команде и московском «Динамо».

Валерий Карпин globallookpress.com

«Карпину надо определяться — либо "Динамо", либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное. На счёт его увольнения лучше спросить у руководства "Динамо", но всё возможно. Тренерская работа неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Карпин пришел в «Динамо» летом 2025 года. Под его руководством столичный клуб занимает по итогам 1-го круга 10-е место в РПЛ, набрав 17 очков.