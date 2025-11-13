Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в национальной команде и московском «Динамо».

Валерий Карпин globallookpress.com

«Карпину надо определяться — либо "Динамо", либо сборная России.  На два фронта нельзя.  Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное.  На счёт его увольнения лучше спросить у руководства "Динамо", но всё возможно.  Тренерская работа неблагодарное дело.  Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Карпин пришел в «Динамо» летом 2025 года.  Под его руководством столичный клуб занимает по итогам 1-го круга 10-е место в РПЛ, набрав 17 очков.