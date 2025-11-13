Известный телекомментатор Виктор Гусев высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Болельщики "Динамо" привыкли всегда надеяться на лучшее. Продолжаем сейчас это делать. Но лично для меня ситуация какая-то неясная… Ведь нельзя сказать, что у "Динамо" слабый состав. У меня абсолютно нет претензий к действующему руководству клуба: как они ведут работу изнутри. Сам Карпин точно не хуже других тренеров РПЛ. Я лично знаю Валерия Георгиевича и помню его во время игровой карьеры. Он всегда был футболистом с сильным и волевым характером. То есть дело вообще не в этом. А в чём? Мистика какая-то… Когда начинаешь задумываться о мистических моментах, то в какой-то момент должен настать день изменения ситуации в лучшую сторону. От меня все ждут какой-то экспертной оценки, как от журналиста и комментатора, но я просто не могу ничего сказать. О любом другом клубе я могу рассказать, потому что мне примерно ясна ситуация относительно их дел. Но с "Динамо" я вообще не могу ничего понять», — цитирует Гусева «Советский спорт».

«Динамо» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 17 очков по итогам первого круга.