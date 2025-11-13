Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива».

Борис Ротенберг globallookpress.com

«Ротенберг и до назначения на эту должность был на ведущих позициях в клубе. Его там все хорошо знают, он всех хорошо знает. Очевидно, что этот момент рано или поздно произошел бы. К этому шло. И сейчас наступил момент, когда он стал генеральным директором московского "Локомотива".

Структуру клуба он знает, для него никаких новшеств и в целом ничего неожиданного не будет. Поэтому он легко и быстро вольется в работу в новой должности. Проблем не возникнет.

Единственный момент — что будет у "Локомотива" зимой с трансферами, будут или нет усиливать состав, сколько готовы потратить. Но очевидно, если готовы бороться за чемпионство, усиление нужно», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

39-летний функционер сменил на данной должности уволенного Владимира Леонченко.