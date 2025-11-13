Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил двухматчевую дисквалификацию в РПЛ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Рассмотрели удаление главного тренера "Оренбурга" Ахметзянова. Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока "Локомотива" Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Наставник уральской команды был удален в матче 15-го тура РПЛ против московского «Локомотива».