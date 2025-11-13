Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал возможное возвращение в клуб.﻿

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

«Вернуться работать в России именно в Спартак? Спартак — это всегда мечта»,﻿ — сказал Абаскаль в интервью «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Его сменил Деян Станкович, контракт с которым был расторгнут 11 ноября по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов команды.﻿

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ. После 15 туров сезона-2025/26 команда идёт на шестом месте с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.