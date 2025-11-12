Французский «Марсель» отклонил несколько предложений по нападающему Робиньо Вазу со стороны клубов АПЛ, информирует RMC Sport.

Робиньо Ваз globallookpress.com

Один из лидеров Лиги 1 намерен сохранить в своем составе 18-летнего таланта и будет отклонять любые предложения по нему. Сейчас руководство «Марселя» ведет с нападающим молодежной сборной Франции переговоры о новом контракте на более выгодных условиях.

В этом сезоне Ваз закрепился в основе «Марселя», сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Нападающий является воспитанником академии клуба и сейчас оценивается в 4 млн евро.