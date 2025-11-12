Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Перу- 1:1.
В составе россиян счет смог открыть Александр Головин на 18-й минуте. Перуанцы сравняли результат на 82-й минуте, когда отличился Алекс Валера.
Результат матча
РоссияМосква1:1ПеруЛима
1:0 Golovin A. 18' 1:1 Valera A. 82'
Россия: Матвей Сафонов, Илья Вахания (Мингиян Бевеев 46'), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Юрий Горшков (Александр Черников 65'), Алексей Батраков, Наиль Умяров (Данил Круговой 65'), Данил Пруцев, Иван Сергеев (Константин Тюкавин 65'), Miranchuk Al., Golovin A. (Лечи Садулаев 77')
Перу: Gallese P., Inga C. (Quevedo K. 60'), Lazo M., Araujo M., Garces R., Lopez M. (Carbajal C. 75'), Castro M. (Йорди Рейна 60'), Noriega E. (Pretell J. 74'), Tavara M. (Cabrera Nakamura K. G. 46'), Concha J., Ugarriza A. (Valera A. 60')
Жёлтые карточки: Наиль Умяров 26' (Россия), Алексей Батраков 52' (Россия), Мингиян Бевеев 67' (Россия)
Впереди у сборной России еще один товарищеский матч — против Чили. Игра состоится 15 ноября в Сочи.