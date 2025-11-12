Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал 3 самых странных трансфера «красных дьяволов» до прихода Джима Рэтклиффа в клуб.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Подбор игроков в "Манчестер Юнайтед" до прошлого лета был ужасным.

Они приглашали только именитых игроков — Лукаку, Златана, Погба — это хорошие игроки, но выбор весьма странный они, так как они не оправдывали вложенные средства. Потребуется время, чтобы исправить эти ошибки», — приводит слова Руни Goal.com.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Красные дьяволы» отстают от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 1 балл.