Российский комментатор Константин Генич дал свою оценку текущему положению дел в «Динамо».

Константин Генич
Константин Генич globallookpress.com

«Не знаю, где, кому, когда перешёл дорогу Валерий Георгиевич Карпин.  Вот Александр Витальевич Григорян любит такие вещи — какие-то мистические.  Может быть, Лунёв наговорил, может быть, еще что-то.  Поэтому Лунёв сейчас без места в воротах.

В ворота "Динамо" засасывает все.  Просто что ни удар, то гол.  Защитник выносит, попадает в своего — один на один.  Хосонов никогда ещё такую передачу, мне кажется, не отдаст после этого сумасшедшего перехвата.  Сами динамовцы, хоть и в тройке лучших команд по созданию моментов, реализация оставляет желать лучшего.  Обилие травм, которое пришло к "Динамо"...  » — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

В настоящий момент «Динамо» идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.