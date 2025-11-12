Российский комментатор Константин Генич дал свою оценку текущему положению дел в «Динамо».

Константин Генич globallookpress.com

«Не знаю, где, кому, когда перешёл дорогу Валерий Георгиевич Карпин. Вот Александр Витальевич Григорян любит такие вещи — какие-то мистические. Может быть, Лунёв наговорил, может быть, еще что-то. Поэтому Лунёв сейчас без места в воротах.

В ворота "Динамо" засасывает все. Просто что ни удар, то гол. Защитник выносит, попадает в своего — один на один. Хосонов никогда ещё такую передачу, мне кажется, не отдаст после этого сумасшедшего перехвата. Сами динамовцы, хоть и в тройке лучших команд по созданию моментов, реализация оставляет желать лучшего. Обилие травм, которое пришло к "Динамо"... » — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В настоящий момент «Динамо» идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.