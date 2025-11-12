Крайний полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку считает, что только футболисты команды могут повлиять на итоговый результат и не надо смотреть, как играют соперники.

Жереми Доку и Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Мы работаем над собой и можем стать ещё лучше. Мы не смотрим на "Арсенал" или другие команды, потому что в конечном счёте знаем, что всё зависит только от нас. Мы знаем, что если будем играть хорошо, то нам будет сложно противостоять», — цитирует 23-летнего бельгийца официальный сайт «горожан».

Сейчас «Ман Сити» занимает второе место в таблице АПЛ с 22 очками. В прошлом туре был разгромлен «Ливерпуль» со счетом 3:0. Следующую игру «горожане» проведут на выезде с «Ньюкаслом» 22 ноября.