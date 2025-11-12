Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о победе «Ахмата» в матче 15-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:1).

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Перед игрой сказал, что "Акрон" не забьет "Динамо"? Покажите мне человека, который поставил на два гола "Акрона". Априори было понятно, что на победу и забитые голы шансов у "Акрона" минимум. Это, наоборот, подтверждает, что футбол прекрасен тем, что не всегда предматчевые расклады оправдываются. Тогда было бы неинтересно смотреть футбол. "Акрон" вдвойне молодцы, что пессимистичные ожидания относительно себя опровергли. И это еще отсутствовал Дзюба. Поэтому ожидание отсутствия голов было оправдано.

Из логики игры эти голы не вытекали. Это просто безобразная игра "Динамо" в обороне. Когда у вас центральный защитник делает голевую передачу, кто это может предположить? И по игре этих голов быть не должно было. Но тем прекрасен футбол, что он порой, по сути, нелогичен. Они молодцы, ситуация абсолютно нормальная.

Я говорил то, что первое пришло в голову, учитывая обстоятельства перед матчем. "Акрон" выстроил игру строго на ноль в обороне и, скорее на ноль в атаке. Всей командой были за линией мяча. То, что "Динамо" позволило выходить в контратаки, это непрогнозируемо. И этого бы не было, если бы "Динамо" нормально построило игру», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» располагается на 8-й позиции в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Динамо» М — на 10-й строчке с 17-ю баллами.