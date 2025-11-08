В матче 15-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило на своем поле тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

Все голы были забиты после перерыва.  На 62-й минуте полузащитник гостей Дмитрий Пестряков открыл счет с передачи Хетага Хосонова.

Второй мяч «Акрона» забил на 80-й минуте черногорский хавбек Стефан Лончар.

«Динамо» смогло забить лишь гол престижа на 88-й минуте в исполнении Ивана Сергеева, ему ассистировал Константин Тюкавин.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо1:2АкронАкронТольятти
1:0 Иван Сергеев 88'

В 16-м туре «Динамо» М примет «Динамо» Мх, а «Акрон» — «Сочи».