В 16-м туре «Динамо» М примет «Динамо» Мх, а «Акрон» — «Сочи».

«Динамо» смогло забить лишь гол престижа на 88-й минуте в исполнении Ивана Сергеева , ему ассистировал Константин Тюкавин.

Второй мяч «Акрона» забил на 80-й минуте черногорский хавбек Стефан Лончар.

Все голы были забиты после перерыва. На 62-й минуте полузащитник гостей Дмитрий Пестряков открыл счет с передачи Хетага Хосонова.

В матче 15-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило на своем поле тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

3.05

Прогнозы•Завтра 19:45 «Балтика» — «Краснодар». Прогноз и ставка Обескровленный «Краснодар» потеряет очки в Калининграде?

Футбол•Сегодня 15:54 «Динамо» — «Акрон»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 20:12 Точка отсчета для Станковича: «Спартак» видит альтернативу сербу в Риере

Футбол•Вчера 00:34 «Спартак» выдал лучший матч осени в дерби против «Локо»! Но Станкович всё ещё нервничает

Футбол•06/11/2025 21:36 «Спартак» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:28 От революции к эволюции: почему «Ливерпуль» внезапно пришел в себя

Футбол•Сегодня 10:51 Экзамен для Гвардиолы: матч с «Ливерпулем» покажет, вернулся ли настоящий «Манчестер Сити»

Футбол•Вчера 15:52 Звезды без блеска: Симонс, Шешко и другие летние трансферы АПЛ, которые уже вызывают вопросы

Футбол•Вчера 14:49 Итоги тура ЛЧ: непробиваемый «Арсенал», яркая «Бавария» и нулевые «Аякс» и «Бенфика»

Футбол•Вчера 17:16 От «Манчестер Юнайтед» до Мельбурна: почему Хуан Мата всё еще не готов уйти из футбола

Выбор читателей

Футбол•03/11/2025 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Теннис•02/11/2025 23:46 Неделя тенниса: Синнер снова первый, ATP Finals — без россиян

Футбол•05/11/2025 01:50 «Бавария» устроила хаос в Париже: «ПСЖ» не смог отыграться в большинстве

Футбол•02/11/2025 02:54 Салах снова ведёт за собой: «Ливерпуль» прервал кризис победой над «Астон Виллой»

Футбол•06/11/2025 17:32 Александр Елагин: «Ливерпуль» психологически и физически полностью переиграл «Реал»

Самое интересное

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?