В матче 15-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило на своем поле тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.
Все голы были забиты после перерыва. На 62-й минуте полузащитник гостей Дмитрий Пестряков открыл счет с передачи Хетага Хосонова.
Второй мяч «Акрона» забил на 80-й минуте черногорский хавбек Стефан Лончар.
«Динамо» смогло забить лишь гол престижа на 88-й минуте в исполнении Ивана Сергеева, ему ассистировал Константин Тюкавин.
Результат матча
ДинамоМосква1:2АкронТольятти
1:0 Иван Сергеев 88'
В 16-м туре «Динамо» М примет «Динамо» Мх, а «Акрон» — «Сочи».