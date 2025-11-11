Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уверен, что сейчас вообще не стоит заглядывать в турнирную таблицу Премьер-лиги, а все выводы надо будет делать ближе к концу сезона.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Зачем смотреть на таблицу, вот и все. Думаю, для нас в этом просто нет смысла. Если ты проигрываешь столько матчей, сколько проиграли мы, не думаю, что сейчас нам стоит смотреть на таблицу. Но я в футболе достаточно долго чтобы знать, что сезон не определяется в ноябре или декабре.

Все становится по-настоящему интересным в марте или апреле, когда начинает вырисовываться общая картина. Мы хотим быть наверху, но до этого еще долгий путь, и предстоит проделать много тяжелой работы. Поэтому мы должны сохранять смирение, продолжать работать — это наша единственная цель, и единственное, на чем мы должны сосредоточиться», — цитирует 34-летнего голландского защитника ESPN.

Пока «Ливерпуль» идет пятым в чемпионате Англии с 18 очками после 11 туров и отстает уже на восемь очков от лидера «Арсенала». В прошлом сезоне команда стала чемпионом.