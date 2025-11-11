По информации журналистов, российский и греческий предприниматель Иван Саввиди в ближайшее время станет владельцем «Ростова». О всех хитросплетениях взаимоотношений между текущими и потенциальными акционерами клуба, а также о предстоящих изменениях в Ростове-на-Дону — в материале LiveSport.Ru.

Борьба за «Ростов»: Арутюнянц vs Саввиди

На днях в СМИ озвучили точную дату, когда «Ростов» из государственного клуба станет частным. По информации журналиста Ивана Карпова, 11 ноября контрольный пакет акций «Ростова» перейдет в собственность российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди.

На самом деле подобная новость уже не удивляет. История о возможном появлении у клуба из Ростова-на-Дону нового владельца продолжается больше года. В последние годы собственниками «Ростова» были Ростовская область (51%) и принадлежащая предпринимателю и президенту клуба Арташесу Арутюнянцу компания «Лернако» (49%).

В октябре 2024 г. депутаты регионального парламента проголосовали за приватизацию 25,99% акций (при сохранении в госсобственности блокирующего пакета размером 25% + 1 акция). Их покупателем, с высокой долей вероятности, должен был стать Арутюнянц. Однако назначенный в ноябре губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил процесс купли-продажи акций.

Несколько месяцев спустя «РБ Спорт» и Иван Карпов назвали причину, в силу которой Арутюнянцу не дали стать владельцем «Ростова». Якобы, в борьбу за контроль над футбольным клубом вступил Саввиди, который в 2002-2005 гг. уже был его президентом, а с 2012 г. является владельцем греческого ПАОКа. Предпринимателя попросил об этом глава региона (их семьи хорошо знакомы). Однако и «Ростов», и Слюсарь опровергли эти сообщения.

Юрий Слюсарь fc-rostov.ru

Тем не менее, инсайдеры пару месяцев настойчиво продолжали утверждать, что вопрос о возвращении в клуб российско-греческого бизнесмена решится на совете директоров. Даже перестановку на посту генерального директора — вместо проработавшего в «Ростове» 6 лет Вадима Рыбакова назначали бывшего экс-гендира «Чайки» Игоря Гончарова — описали как замену «человека Арутюнянца» на «человека новых властей».

Однако в конце мая «Чемпионат» заявил: Саввиди с большой долей вероятности не будет владельцем «Ростова». В итоге в клубе осталась прежняя конфигурация управления во главе с Арутюнянцем.

На пороге больших изменений

Иван Саввиди был не единственным претендентом на то, чтобы взять «Ростов» под свой контроль. В различных СМИ за последние полгода назывались следующие потенциальные интересанты:

футбольный агент Павел Андреев, который лоббировал назначение бывшего вице-президента «Ростова» Александра Шикунова на место руководителя клуба;

бизнесмен Андрей Чайка, чьи люди могли появиться в «Ростове» и занять почти все руководящие должности в клубе;

неназванная московская финансовая группа, которая хотела бы купить контрольный пакет акций «Ростова».

По всей видимости, вопрос передачи «Ростова» в руки Саввиди был не закрыт, а отложен. В начале сентября в Ростовской области прошли губернаторские выборы, на которых победу одержал Слюсарь. И тут же появилась информация о личной встрече предпринимателя и главы региона, которые обсудили дальнейшую судьбу футбольного клуба.

Арташес Арутюнянц fc-rostov.ru

О том, что встреча не прошла безрезультатно, говорит случившийся через месяц уход с поста президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. Впрочем, о передаче кому-либо своего пакета акций клуба функционер не сообщал.

Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это было незабываемое время. Для меня было честью быть Президентом моего родного и любимого Клуба. Отдельное спасибо всем, кто имел отношение к клубу и вносил свой вклад. Арташес Арутюнянц бывший президент «Ростова»

Была информация, что вслед за Арутюнянцом «Ростов» покинут руководитель клубной академии Антон Тупиков и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Хотя последний получил от губернатора предложение остаться в клубе. Менеджера связывают добрые отношения с Арутюнянцем, но, видимо, он продолжит занимать свой пост — по крайней мере, до зимы — и будет заниматься переподписанием игроков.

«Ростову» нужно избавиться от долгов

Тем временем, генеральным спонсором «Ростова» стала компания «Атлантис-Пак», входящую в «Группу Агроком» — холдинг, принадлежащий Ивану Саввиди. Соответствующее соглашение было подписано после просьбы Правительства Ростовской области оказать команде финансовую помощь.

Пресс-служба компании заявила, что в зоне ее ответственности будут находиться исключительно вопросы, связанные с выделением денежных средств и контролем их эффективного использования. Исходя из заявлений, которые в отношении «Ростова» совершал губернатор, можно было сделать вывод, что регион, с одной стороны, заинтересован в сохранении футбольного клуба, но с другой стороны, не готов тратить на него большие бюджетные деньги.

Более того, серьёзную озабоченность финансовым состоянием «Ростова» выразил Российский футбольный союз.

В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года. К сожалению, эти долги у «Ростова» не первый день, они тянутся давно. Игорь Гончаров генеральный директор «Ростова»

Напомним, что «Ростов» в мае 2025 г. именно по причине наличия долгов не сразу получил лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. Саввиди, в свою очередь, скорее всего, обеспечит приток в клуб крупных вложений, поскольку, по данным инсайдеров, он хочет видеть «Ростов» в тройке сильнейших команд чемпионата России.

Надо ли менять Альбу?

Что касается позиции главного тренера, то по последним сообщениям, нынешний наставник южан Джонатан Альба будет уволен зимой. Это время выбрано для расставания с испанским специалистом с учетом наличия или отсутствия необходимости выплаты неустойки.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Если верить источникам «РБ Спорт», контракт Альбы с «Ростовом» истекает 15 декабря 2025 года. При этом тренер готов остаться в команде в случае получения от южан предложения о продлении сотрудничества.

Ранее претендентами на должность главного тренера «Ростова» называли Владимира Федотова, Андрея Талалаева, Игоря Осинькина. Однако сейчас главным кандидатом на пост наставника жёлто-синих назван Александр Кержаков. Якобы, 42-летний тренер является фаворитом Саввиди.

Александр Кержаков globallookpress.com

Судя по чисто спортивным результатам, то по состоянию на сегодняшний день Альба точно не заслужил увольнения. Напомним, испанец, который 7 лет проработал в тренерском штабе «Ростова» аналитиком, встал у руля команды в феврале 2025 г. после ухода Валерия Карпина, тем самым, впервые став главным тренером.

«Ростов» под руководством 43-летнего тренера провёл вторую половину сезона-2024/25 в чемпионате России невпечатляюще — 13 очков за 12 матчей. Но большего и не требовалось — место в середине таблицы (8-я строчка) по итогам сезона было предопределено еще чуть ли не перед зимней паузой. А вот за выход в суперфинал Кубка России, где ЦСКА выиграл только в серии пенальти, «Ростов» стоит похвалить.

Всё о футболе России

Лишиться своей должности Альба вполне мог за неудачное начало нынешнего сезона (5 очков за 7 туров РПЛ и 0 очков за 3 тура Кубка России). Но в «Ростове» не стали делать резких шагов (тем более, команду без соразмерных замен покинули Глебов, Осипенко, Комличенко), и это стало верным решением.

Альба сумел превратить «Ростов» в одну из самых силовых команд РПЛ. После сентябрьской паузы на игры сборных южане в 8 матчах чемпионата набрали 13 очков и по итогам первого круга с 18-ю очками вместе с «Акроном» расположились на 8-9 местах. В Кубке России за оставшиеся 3 тура жёлто-синие заработали 7 очков, что позволило продолжить участие в турнире, пусть и в Пути регионов.

Джонатан Альба globallookpress.com

Возникает резонный вопрос: раз игра команды только наладилась, стоит ли убирать Альбу? Если в зимнее трансферное окно кардинальных изменений состава не произойдет, то расставание с испанцем будет бессмысленным.

В случае же подписания большого количества более мастеровитых футболистов можно задуматься о приглашении тоже более опытного наставника. Но из множества безработных на данный момент специалистов его сначала нужно правильно выбрать — не факт, что получится.