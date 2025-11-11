Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов рассказал о желании закрепиться в основном составе и пока не думает о чем-то другом более глобальном.

Курбан Расулов globallookpress.com

«У меня же есть мечта — играть в "Динамо". Европа? Но если "Реал" выйдет на меня, можно подумать.

Из российских для меня ориентира в принципе нет. В Европе много сильных вратарей, но тот же Тибо Куртуа — он просто огромный. Ему дано, вот он и в порядке. Есть Алиссон Беккер, у него свои качества: концентрация, он всегда во внимании, всегда собранный. У каждого вратаря есть хорошие качества», — сказал Расулов «Матч ТВ».

19-летний Расулов в этом сезоне дебютировал в основе бело-голубых. Всего он провел за команду 7 матчей и 4 раза в них отстоял на ноль. В системе «Динамо» Расулов находится с 2021 года.

Расулову 19 лет, он дебютировал за основную команду «Динамо» в августе. За «бело‑голубых» вратарь провел семь матчей, четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности.