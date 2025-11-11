Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончанию текущего сезона, сообщает The Times.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

По информации источника, на текущий момент нет определённого решения относительно будущего испанского специалиста в стане «горожан». Подчёркивается, что Гвардиола и его штаб готовы помочь «Манчестер Сити» с поиском преемника. При этом финальное решение по этому вопросу будет принимать клуб.

54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.