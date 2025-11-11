Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончанию текущего сезона, сообщает The Times.
По информации источника, на текущий момент нет определённого решения относительно будущего испанского специалиста в стане «горожан». Подчёркивается, что Гвардиола и его штаб готовы помочь «Манчестер Сити» с поиском преемника. При этом финальное решение по этому вопросу будет принимать клуб.
54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.