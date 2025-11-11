Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал выступление «Зенита» в текущем сезоне.

Максим Глушенков и Вендел globallookpress.com

«Я бы не стал сейчас критиковать "Зенит". Клуб на протяжении последних шести лет является ведущим клубом, и он приучил нас только к чемпионству. Но даже отсутствие в прошлом сезоне чемпионства РПЛ вызвало большую критику в отношении главного тренера "Зенита". А я бы сказал — лучшего нашего главного тренера в чемпионате России сегодня.

Но это нормальный процесс, когда немного проваливается результат. Сейчас поводов для критики "Зенита" нет или для обсуждения. Идет рабочий процесс. Если говорить о матчах — кубок я бы не стал рассматривать, там зачастую бывает ротация, а чемпионат? В последнем матче "Зенита" "Крылья Советов" играли дома и очень качественно и агрессивно, поэтому "Зениту" было сложно», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Зенит» занимает 3-е место в РПЛ, набрав 30 очков после 15 встреч.