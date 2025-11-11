Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг объяснил, почему не хочет уходить из стана «сине-гранатовых» несмотря на интерес со стороны других топ-клубов Европы.

Френки де Йонг — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Всегда были интересующиеся клубы, но я никогда на это не обращал внимания. Футбол, конечно, самое главное, и я думаю, что у нас есть команда, с которой мы можем бороться за важнейшие титулы. Я чувствую себя ценным и важным. Нашей семье здесь комфортно, мы здесь как дома.

Должен ли я ехать в Премьер-лигу, чтобы доказать свою состоятельность? Не думаю. Предложения были, но я счастлив в "Барселоне". Премьер-лига сейчас, без сомнения, лучшая лига, как и Ла Лига лет десять назад. Но это не значит, что нужно играть там, чтобы доказать, что ты отличный игрок. С "Барселоной" я уже осуществил эту детскую мечту», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 10 матчей в рамках Примеры и отметился 2 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029-го года.