Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении «бело-голубых» в текущем сезоне.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Конечно, с такими вложениями и таким тренером все ждали, что "Динамо" будет бороться за медали. И прошлые сезоны показывали, что они могут бороться за медали, но что‑то пошло не так. И деньги потрачены, и футболисты куплены хорошие, но результат отрицательный, поэтому, конечно же, сейчас будут смотреть и думать, что же произошло.

Почему у "Динамо" не получается? Я думаю, там много причин, начиная от защиты, которая играет недисциплинированно и с большим количеством ошибок, и заканчивая нападением, которое не всегда реализует моменты. В этом плане самое главное — это рабочая атмосфера в команде, как игроки общаются с тренером. Надо смотреть персональные нюансы.

А так, все вернулись, Тюкавин вернулся, поэтому от "Динамо" сейчас ждут хороших результатов, но игра с "Акроном" (1:2) показала, что еще рано. Может быть, зимняя пауза пойдет на пользу. Хотя если "Динамо" будет в зоне вылета, то, думаю, очень остро встанет вопрос тренерской позиции, но с такой командой и с таким тренером вряд ли они там должны оказаться. Поэтому посмотрим, на каком месте они будут до зимней паузы», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Динамо» после 15-ти туров занимает 10-е место, набрав 17 очков.