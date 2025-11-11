Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал свое мнение по поводу возможного перехода Виктора Мелехина и Ильи Вахании в московское «Динамо».

Илья Вахания globallookpress.com

«Жаль, когда уходят футболисты, которые уже чего-то добились в клубе. А Мелёхин и Вахания ещё и молодые ребята, у которых есть перспектива роста. Это всегда вызывает озабоченность. Но что ты сделаешь, если молодой футболист хочет расти и идти дальше. С "Ростовом" они не видят перспектив борьбы за лидирующие позиции, это объективно. Это присуще любому хорошему и амбициозному футболисту.

Но смогут ли Вахания и Мелёхин помочь "Динамо" Карпина? Никто не ответит, это очень спорная вещь. Насколько они хороши, насколько они усилят команду? Там есть защитники, и некоторые точно посильнее. Одно дело играть в команде, которая борется за попадание в первую десятку, другое — в чемпионской команде. Это совсем разные вещи, переход на другой уровень. Никто не скажет, потянут ли они этот уровень. Мелёхин и Вахания могут вырасти, но ключевое слово — "могут". Никто этого не гарантирует», — сказал Балахнин «Чемпионату».

Вчера, 10 ноября, появилась информация, что «Динамо» и «Ростов» ведут переговоры о переходе 24-летнего Вахании и 21-летнего Мелехина.