Московское «Динамо» в зимнее трансферное окно усилить свой состав двумя защитниками «Ростова».

Илья Вахания globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники, речь идет об Илье Вахании и Викторе Мелехине. Первый выступает на позиции крайнего защитника, а второй играет в центре обороны.

Инициатором трансфера выступает наставник «Динамо» Валерий Карпин, отлично знающий возможности обоих по работе в «Ростове».

Сейчас Вахании 24 года, он сыграл 18 матчей в этом сезоне и забил один мяч. На счету 21-летнего Мелехина 19 игр и также один забитый мяч. Оба игрока сейчас оцениваются в € 3 млн.