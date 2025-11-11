Бывший нападающий «Зенита»﻿ Андрей Аршавин считает, что состав сине-бело-голубых становится хуже.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Мне кажется, что состав у Зенита становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть»,﻿ — цитирует Аршавина РИА Новости Спорт.

После 15 туров РПЛ «Зенит»﻿ набрал 30 очков и занимает третье место в таблице, уступая «Краснодару»﻿ и ЦСКА﻿ (по 33 очка). В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Пари НН»﻿ 23 ноября.