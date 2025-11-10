Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выбрал лучшего главного тренера по итогам первого круга российской Премьер-лиги.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Тут нет сомнений никаких, это тот тренер, который на первом месте в турнирной таблице, — Мусаев. Потому что видна вся стратегия и все идеи, которые тренер хочет в том или ином матче претворить, игроки все это выполняют беспрекословно.

Они стали более дисциплинированной командой. Они стали сбалансированы, как в атаке, так и в обороне. Но и в целом он проделал громадную работу. Он и сам растет вместе с командой», — сказал Семин «Матч ТВ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 33 очками в активе. Ближайший преследователь «быков» ЦСКА также набрал 33 балла.