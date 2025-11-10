Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский вышел на первое место по количеству хет-триков за последние десять сезонов, забив три гола в ворота «Сельты» (4:2) в 12-м туре Ла Лиги.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Польский нападающий отметил 26-й хет-трик в 556-м матче. Для сравнения, у португальца Криштиану Роналду 23 хет-трика в 413 матчах, и столько же у экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, но он провел на 38 матчей больше.

Второе место занимает форвард «Баварии» Гарри Кейн (558 матчей, 25 хет-триков)﻿. За ним следуют нападающие Серхио Агуэро, Луис Суарес, Виссам Бен-Йеддер и Пьер-Эмерик Обамеянг с десятью хет-триками каждый.