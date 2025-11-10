В матче 11-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах победил «Лацио» со счетом 2:0.

В первом тайме ворота римлян поразил Лаутаро Мартинес, а во втором тайме забил Анж-Йоан Бонни.

Результат матча

Интер Милан 2:0 Лацио Рим

1:0 Лаутаро Мартинес 3' 2:0 Анж-Йоан Бонни 62'

Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис ( Карлос Аугусто 56' ), Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу ( Давиде Фраттези 81' ), Лаутаро Мартинес ( Маркус Тюрам 71' ), Анж-Йоан Бонни ( Франческо Пио Эспозито 81' ), Petar Sucic ( Пётр Зелиньски 56' )

Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли ( Оливер Провстгор 75' ), Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен ( Тейянни Нослин 65' ), Тома Башич, Данило Катальди, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Мануэль Лаццари ( Лука Пеллегрини 69' ), Булайе Диа ( Матиас Весино 65' )

Жёлтые карточки: Мануэль Аканджи 33', Petar Sucic 36', Дензел Дюмфрис 52' — Маттиа Цаканьи 72'