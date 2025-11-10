В матче 11-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах победил «Лацио» со счетом 2:0.
В первом тайме ворота римлян поразил Лаутаро Мартинес, а во втором тайме забил Анж-Йоан Бонни.
Результат матча
ИнтерМилан2:0ЛациоРим
1:0 Лаутаро Мартинес 3' 2:0 Анж-Йоан Бонни 62'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Карлос Аугусто 56'), Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези 81'), Лаутаро Мартинес (Маркус Тюрам 71'), Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 81'), Petar Sucic (Пётр Зелиньски 56')
Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли (Оливер Провстгор 75'), Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен (Тейянни Нослин 65'), Тома Башич, Данило Катальди, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини 69'), Булайе Диа (Матиас Весино 65')
Жёлтые карточки: Мануэль Аканджи 33', Petar Sucic 36', Дензел Дюмфрис 52' — Маттиа Цаканьи 72'
В активе «Интера» стало 24 очка и первое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Лацио» осталось 15 баллов и девятая строчка.