Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о работе Валерия Карпина в московском «Динамо».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера "Динамо" с таким результатом. Я думаю, что еще два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, все зависит от результата», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент «Динамо» занимает только десятое место в турнирной таблице РПЛ.