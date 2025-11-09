Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итог матча против «Манчестер Сити» (0:3).

Арне Слот globallookpress.com

«Отмененный гол ван Дейка? Думаю, очевидно, что решение арбитра было ошибочным, по крайней мере, на мой взгляд. Потому что Робертсон вообще не мешал вратарю.

Сразу после матча мне показали гол "Ман Сити", который этот же судья засчитал в матче с "Вулвс" в прошлом сезоне. Лайнсмену потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флажок и зафиксировать офсайд. То есть коммуникация, очевидно, была.

Это могло бы положительно сказаться на нашей игре, потому что в первом тайме мы были очень слабы. Нам бы повезло, если бы мы уступали к перерыву 0:1, не говоря уже о том, если бы счет был 1:1 или 2:1.

Так что это был важный момент, но нельзя сказать, что при другом решении мы добились бы результата, потому что невозможно предсказать, как сложился бы второй тайм», — цитирует Слота Sky Sports.

«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ с 22 очками. «Ливерпуль» продолжает падение и теперь с 18 очками идет восьмым.